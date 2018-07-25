مركز متطور لعلاج الأورام في مستشفى دبي 2020

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت هيئة الصحة بدبي، أمس عن توجهها لإنشاء مركز متطور لعلاج وأبحاث الأورام بمستشفى دبي، بهدف توفير خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى، وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات والمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، والحد من سفر المرضى للعلاج في الخارج، وتأسيس قاعدة لبيانات المرضى على مستوى دبي، وأوضح معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي أن المركز الذي سيبدأ بتقديم خدماته خلال عام 2020 بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية في مجال تشخيص وعلاج الأورام سيتم تزويده بكل الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة بما فيها العلاج الإشعاعي، والكفاءات الطبية المتخصصة ليكون ضمن المراكز المتطورة على مستوى المنطقة والعالم بشكل عام.

ويهدف المركز إلى تعزيز عملية البحث العلمي المتخصص، وإنشاء برامج تدريبية في كافة أنواع الأورام، ورفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي للمرضى وأفراد المجتمع بشكل عام للكشف المبكر عن الأورام.

وقال معالي القطامي خلال الزيارة التفقدية التي قام بها صباح أمس لموقع المشروع بمستشفى دبي: «إن تأسيس المركز يأتي ضمن حزمة مشاريع تنفذها الهيئة لتعزيز منظومتها الصحية من الخدمات التخصصية التي تلبي احتياجات المرضى، وتعزز من السمعة والمكانة والقدرة التنافسية للإمارة كونها وجهة مفضلة للسياحة الصحية».

ريادة

وأوضح القطامي الدور الرائد الذي سيقوم به المركز في تشخيص وعلاج كل حالات الأورام لمختلف الفئات العمرية مع التركيز في المرحلة الأولى على 4 أنواع من الأورام تتعلق بسرطان الثدي، والقولون، والرئة، والبروستاتا مشيراً إلى أن المركز سيقدم خدماته بداية إلى نحو 700 مريض، وبما يعادل 35% من مصابي السرطان في دبي، مع زيادة سنوية بمعدل 4% ليصل مجموع المرضى المستفيدين من خدمات المركز سنوياً نحو 4000 مريض بحلول 2027. وتجول معالي القطامي في مختلف أقسام المستشفى، وتفقد قسم الأورام واطلع على مختلف الخدمات التشخيصية والعلاجية.

تعاون

بحثت هيئة الصحة بدبي خلال اجتماعها أمس مع وفد يمثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية آلية التعاون المشترك في ما يتعلق بالتراخيص واستخدام المصادر المشعة، والمستوى المرجعي التشخيصي والإرشادات المرجعية في برنامج الحماية من الإشعاع.

وأكد معالي حميد القطامي مدير عام الهيئة خلال استقباله صباح أمس وفد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برئاسة كريستر فكترستون مدير عام الهيئة الاهتمام الذي توليه هيئة الصحة لتعزيز فرص التعاون بين الجانبين.