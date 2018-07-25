3.5 ملايين درهم مساعدات «دار البر» برأس الخيمة في 6 أشهر

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

قدم فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة مساعدات إنسانية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2018، بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 3.5 ملايين درهم، استفاد منها نحو 873 فرداً.

وأوضح علي الشحي، مدير فرع جمعية دار البر في إمارة رأس الخيمة، أن المساعدات الإنسانية خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري توزعت بين تسديد قيمة رسوم العلاج عن المرضى غير القادرين على تسديدها، ودفع قيمة الرسوم الدراسية للطلبة، أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، والمساعدات المادية المقطوعة، وتسديد رسوم الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي للأسر المحتاجة، وقيمة إيجار المنازل للأسر غير المقتدرة، وسواها من مجالات خيرية وبنود إنسانية.

وبين الشحي أن 200 أسرة، من أهالي الإمارة وقاطنيها، استفادت من «قافلة زايد» الخيرية، التي نظمتها الجمعية على نطاق الدولة، وتولى فرع رأس الخيمة تنفيذها والإشراف عليها في الإمارة، بالتعاون مع عدد من مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية وفرع مواصلات الإمارات، في ظل تبرعات ومساهمات عدد من المحسنين وأهل الخير.

وأشار الشحي إلى أن 470 أسرة محتاجة استفادت من مبادرة «سابع جار».