شرطة دبي تعتمد برنامج «تحت المجهر» استعداداً لجوائز التميز المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

اعتمد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، برنامج «تحت المجهر» الذي تنفذه الإدارة العامة للتميز والريادة، والذي يقوم بقياس استعدادات القوة للمشاركة لجوائز التميز المؤسسي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للأداء الحكومي المتميز في شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على الوصول إلى التميز والريادة بأعلى معايير الجودة العالمية لتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة، ولكي تصبح شرطة دبي مثالا يحتذى به على المستوى الحكومي والاتحادي والعالمي.

واستعرض العقيد الدكتور صالح الحمراني، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، خطة إعداد ملفات التميز والأنشطة التفصيلية المصاحبة لها.

كما واستعرض العقيد الحمراني جاهزية شرطة دبي لجوائز التميز المؤسسي من خلال المشروع الإلكتروني المبتكر للتميز المستدام الذي يهدف إلى التقييم الذاتي من خلال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استعداد القوة للمشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.