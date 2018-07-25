الإمارات تنال عضوية المنظمة العالمية للأتمتة والروبوتات في البناء

المصدر: Ⅶ برلين - البيان

حصلت دولة الإمارات على عضوية المنظمة العالمية للأتمتة والروبوتات في مجال البناء، لتكون بذلك الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تحظى بعضوية المنظمة التي تضم 22 دولة متقدمة ومتخصصة في مجال الروبوتات، هدفها النهوض بالقطاع وتطوير المجال بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للدول الأعضاء.

إلى ذلك، افتتح معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وبحضور ممثلين عن الوزارة، وبرفقة علي عبدالله الأحمد، سفير دولة الإمارات لدى ألمانيا، فعاليات الدورة الـ35 للمؤتمر الدولي للأتمتة والروبوتات في البناء بتنظيم IAARC، بالعاصمة الألمانية برلين.

وقد انطلقت فعاليات المؤتمر في 22 من يوليو ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور عالمي بارز.

كما عقد وفد الإمارات اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس أمناء المنظمة العالمية للأتمتة والروبوتات في البناء، استعرض خلاله استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071.

إنجاز

وتقدم معالي وزير تطوير البنية التحتية، بالتبريكات للقيادة الرشيدة للإمارات لتحقيقها المرتبة السادسة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية «الذكية»، وذلك بحسب تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018.

وأكد أن الإمارات تحظى بسمعة عالمية طيبة لقدرتها على مواكبة الحداثة، وإيمانها بأهمية التغيير الذي يتماشى مع العصر.

وأشار معالي الوزير إلى أن استضافة الإمارات كضيف شرف لافتتاح المؤتمر بدولة متقدمة مثل ألمانيا هي تأكيد على المكانة التي وصلت إليها الإمارات في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وعلى هامش المؤتمر تم توقيع اتفاقية تعاون، حيث وقع عن الجانب الإماراتي المهندسة أنوار الشمري الرئيس التنفيذي للابتكار رئيس فريق الذكاء الاصطناعي في وزارة تطوير البنية التحتية وعن جانب المنظمة البروفيسور كارل هاس رئيس المنظمة العالمية للأتمتة والروبوتات في مجال البناء.