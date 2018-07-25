بلدية عجمان تكمل استعداداتها لمهرجان الرطب اليوم

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

أكملت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تحضيراتها للمشاركة في مهرجان ليوا عجمان للرطب في دورته الخامسة، والذي ستنطلق فعالياته صباح اليوم، حيث ستعرض الدائرة آخر منجزاتها الزراعية المتعلقة بالعناية بأشجار النخيل والأشجار البيئية التراثية وطرق الوقاية من الآفات الزراعية التي تصيبها وطرق إنشاء المزارع وطرق رعايتها زراعياً ووسائل توفير مصادر الري للأشجار البيئية وتصميم الحدائق والمزارع بالإمارة وعرض الأجهزة الزراعية الحديثة في مكافحة آفات النخيل.

برنامج

وأكد أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة أنه تم وضع برنامج فعاليات أعدته اللجنة المنظمة المشكلة بالدائرة، بأنه تم تخصيص منصة خاصة بالدائرة في المهرجان انطلاقاً من حرص القيادة فيها على المشاركة في كافة الفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات الرائدة التي تنظم محليا وإقليميا ودوليا.