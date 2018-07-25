رئيس مجلس «الاتحادية للرقابة النووية» ينال وساماً يابانياً رفيعاً

المصدر: أبوظبي - وام

منحت الحكومة اليابانية عبدالله ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية المدير العام السابق لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وسام الشمس المشرقة ذا الأشعة الذهبية مع شريط الرقبة والذي يمنحه إمبراطور اليابان للشخصيات التي قدمت مساهمات ملموسة لليابان وعلاقاتها مع بلدانهم على الصعد كافة، وذلك تقديراً لإسهاماته المتميزة في تعزيز العلاقات بين الدولة واليابان.

وقلد كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة السويدي الوسام خلال حفل الاستقبال الذي أقيم أمس الأول في فندق إنتركونتينينتال أبوظبي بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وعدد من المسؤولين.