أولى رحلات حجاج دبي 6 أغسطس

المصدر: Ⅶدبي - سعيد الوشاحي

أكدت اللجنة العليا للحج في دبي، اكتمال استعداداتها لمغادرة حجاج بيت الله الحرام إلى الديار المقدسة عبر مطارات الإمارة، والتي باتت من الآن جاهزة لتوفير وتسهيل خدمات المغادرة دون تأخير أو عرقلة، مشيرة إلى أنه سيتم تسيير 13 رحلة إضافية مجدولة إلى جدة، و8 رحلات أخرى إلى المدينة المنورة إلى جانب الرحلات العادية، موضحة أن أول رحلة ستغادر إلى الديار المقدسة بتاريخ 6 أغسطس المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة، أمس، في المبنى 3 لمطار دبي الدولي بحضور جميع الجهات المعنية.تصاريح

وأكدت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي، إنهاء إجراءات تصاريح جميع الحجاج المسجلين، مشيرة إلى أن حصة دولة الإمارات العربية المتحدة من الحجيج هذا العام تبلغ 6822 حاجاً مواطناً. وقال بندر بن سلطان المناحي ممثل القنصلية: «إن تعاون الجهات المنظمة والجهود المبذولة في الدولة تساعد على تسيير الحجاج إلى المملكة بسهولة وأدائهم المناسك بكل يسر».

ومن جانبه، أكد محمد المرزوقي رئيس لجنة الحج في مطارات دبي، ضرورة التزام الحجاج وأصحاب الحملات بالإجراءات والضوابط لجعل سفرهم مريحاً وسريعاً.

بوابات

وبدوره قال المقدم خميس الشامسي ممثل إدارة أمن المطارات في اللجنة: «إنه تم تخصيص بوابات للمسافرين وأصحاب الهمم لضمان انسيابية حركة الحجاج ووصولهم إلى البوابات في الوقت المحدد».

وإلى ذلك قال الرائد علي حبيب ممثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: «إن جميع كاونترات الجوازات ستكون مسخّرة لإنهاء إجراءات الحجاج».

تطعيمات

وشدد كل من بدر النجار ممثل وزارة الصحة، وعبد الله الشيبة ممثل هيئة الصحة في دبي على أخذ التطعيمات في الوقت المناسب، وتجنب التعرّض لأشعة الشمس.وكشف خالد البلوشي رئيس قسم الإسعاف في مطارات وموانئ دبي، أن هناك 13 نقطة في مطارات دبي للإسعاف ستسخر لخدمة حجاج بيت الله الحرام، كما تم تدشين دراجة كهربائية للاستجابة للحالات الطارئة في أسرع وقت.