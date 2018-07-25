مركز ذكي لشرطة دبي عبر معرض متنقل

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استقبل اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي أعضاء فريق عمل قطاع البحث الجنائي، الذي يقوم بزيارات ميدانية لقطاعات شرطة دبي المختلفة بناء على توجيهات اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لعرض فكرة المعرض التوعوي المتنقل، للاستفادة من توجيهاتهم وملاحظاتهم، للمساهمة في إنجاح مهمة الفريق، وذلك بحضور النقيب فهد جاسم الغص، رئيس قسم الشراكة الدولية، بالمركز الدولي للأمن والسلامة.

وقدمت شيخة العبدولي، شرحاً موجزاً عن فكرة المعرض التوعوي المتنقل بهدف اطلاع اللواء ابن فهد على أهداف ومهامه، خاصة في ما يتعلق بفكرة أن يتضمن المعرض مركزاً ذكياً للشرطة يتعامل مع جميع فئات المجتمع إضافة إلى وجود كادر من الخبراء بشرطة دبي.

وأشاد اللواء ابن فهد، بجهود فريق عمل المعرض التوعوي المتنقل، وفكرة المعرض المتنقل التي ستسهم في إبراز جميع النماذج التوعوية في شتي المجالات والأنشطة التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بجميع وحداتها التنظيمية بالصورة المثلى، التي تتناسب مع مكانة شرطة دبي، مؤكداً حرص أكاديمية شرطة دبي على التعاون البناء مع أعضاء الفريق وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة المعنوية والمادية.