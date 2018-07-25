تكريم 257 من قدامى موظفي شرطة دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

ضمن مبادرة «كفيتم ووفيتم» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، وبناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، شهد اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بحضور العميد أحمد رفيع مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، حفل تكريم 257 موظفاً من قدامى موظفي شرطة دبي، وذلك على متن سفينة الملكة إليزابيث الثانية. وثمن اللواء السلال الدور الكبير لموظفي شرطة دبي على سنوات عمرهم الطويلة التي أدوها في خدمة الوطن.

بصمة

وقال اللواء السلال متوجها إلى المكرمين: إن لكل واحد منكم بصمة فيما حققته شرطة دبي من إنجازات، وما حصدته من جوائز، وإننا لنفخر اليوم أن نذكر جزءاً مما حققناه بفضل جهودكم وجهود كافة العاملين في شرطة دبي على اختلاف مناصبهم ورتبهم، لقد نالت القيادة منذ تأسيسها 371 جائزة، بواقع 164 جائزة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، و67 جائزة في جائزة سمو وزير الداخلية للتميز، و 13 جائزة في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، و145 جائزة محلية وإقليمية وعالمية.

مجلس السعادة

من جانبها ثمنت أضواء أحمد، أمين سر مجلس شرطة دبي للسعادة والإيجابية الدور الكبير لموظفي شرطة دبي في مسيرة البناء والتطور الذي شهدته القوة خلال السنوات الماضية، مؤكدةً أنهم ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والاجتهاد في العمل الشرطي. وبعد ذلك، سلم اللواء السلال بحضور العميد أحمد رفيع، الموظفين القدامى شهادات تكريم وهدية بهذه المناسبة، والتقط الصور التذكارية بصحبتهم، فيما شاركت فرقة شرطة دبي الموسيقية في تقديم عدد من العروض والمعزوفات بهذه المناسبة أمام سفينة الملكة إليزابيث الثانية.