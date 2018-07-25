عمر العلماء: توظيف الذكاء الاصطناعي يرتقي بالخدمات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أهمية توظيف التقنيات الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة ومحاور استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي ترسم ملامح مستقبل الخدمات والقطاعات والبنية التحتية في دولة الإمارات.

جاء ذلك، لدى اجتماع معاليه مع وفد النيابة العامة الاتحادية برئاسة المحامي العام المستشار خليفة سلطان الخضر رئيس نيابة استئناف الشارقة، يرافقه كل من المستشار هيثم علي الشوكة، والمستشار سالم علي الزعابي، ومحمد مبارك الريامي مدير إدارة تقنية المعلومات. وقال عمر بن سلطان العلماء: «إن حكومة دولة الإمارات تشجع تطوير الحلول بالاستفادة من الجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف إسعاد المتعاملين وتسهيل حياتهم بأسلوب مبتكر وعملي وفعال، وبما يؤهلها لريادة الركب العالمي في هذا المجال».

وأشاد معاليه بجهود النيابة العامة الاتحادية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات للارتقاء بالعمل، وتطوير الخدمات لتحقيق محاور مئوية الإمارات 2071، التي تهدف إلى أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم.

حزمة

واستعرض الوفد حزمة مشاريع أطلقتها النيابة العامة مؤخراً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، وتيسير إجراءات التقاضي كمبادرة «النيابة الذكية»، التي تقوم بأتمتة جميع أعمال وكيل النيابة العامة، ومبادرة «الكشك الذكي» الخاصة بتيسير الحصول على الشهادات وسداد المبالغ المالية من غرامة ورسوم ومبادرة «الزيارة الذكية» لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، ومبادرة «تطبيق مجتمعي آمن» للإبلاغ عن الممارسات المجرّمة قانوناً عبر الأجهزة الذكية، وإنشاء فريق يختص بوضع خريطة طريق لمستقبل النيابة العامة والذكاء الاصطناعي، سيضطلع بإنجاز مشروع «وكيل النيابة الروبوت». ونقل الوفد لوزير الدولة للذكاء الاصطناعي تحيات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، الذي أكد ضرورة تبني التقنيات الحديثة والمتقدمة.

ارتقاء

ستسهم الشراكة بين مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والنيابة العامة الاتحادية في تعزيز استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والخدمات التي تقدمها، والارتقاء بمستوى خدماتها وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي بين موظفيها.