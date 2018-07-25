«تنفيذي الشارقة» يعتمد توصيات لتعزيز مكانة مطار الإمارة إقليمياً ودولياً

المصدر: Ⅶالشارقة ـ البيان

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة توصيات هيئة مطار الشارقة الدولي لتعزيز مكانة المطار إقليمياً ودولياً.جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بشؤون إمارة الشارقة، وتطوير الخدمات المقدمة في المؤسسات والدوائر المحلية بما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، استمع المجلس إلى تقرير مقدم من هيئة مطار الشارقة الدولي، والمتعلق بحركة السير والنقل بمطار الشارقة الدولي.

وأكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن الهيئة تحرص على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمسافرين والقادمين عبر مطار الشارقة الدولي باعتباره المنفذ الجوي الرئيس للإمارة على العالم.

وانتهى المدفع إلى تقديم عددٍ من التوصيات التي تعمل على تعزيز وتطوير مختلف الخدمات المقدمة والخاصة بحركة السير للقادمين والمغادرين من وإلى مطار الشارقة الدولي، واعتمد المجلس التوصيات المقدمة من هيئة مطار الشارقة الدولي والتي من شأنها تعزيز مكانة المطار إقليمياً ودولياً.

مشاريع

وفي إطار حرص المجلس على متابعة سير المشاريع المنفذة في مدن ومناطق الإمارة بما يحقق رؤية الشارقة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرضها ومن ضمنها توفير شبكات طرق حديثة ومتطورة، اطلع المجلس على التقرير المقدم حول سير العمل في المشاريع المنفذة من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

واستعرض المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، أعمال الطرق الخدمية والمواقف لمرتادي المساجد بإمارة الشارقة، متضمنة المشاريع التي أكملت الهيئة تنفيذها، والمشروعات التي يجري العمل عليها، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لشبكة الطرق الداخلية والرئيسة في الإمارة بهدف تقديم خدمات متميزة لكافة المناطق، مع إعطاء الأولوية للمرافق العامة المتمثلة في المدارس والمساجد والحدائق والعيادات.