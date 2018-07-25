سعود بن صقر يبحث تعزيز أواصر التعاون المشترك مع صربيا

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس ستانيمير فوكيسيتش سفير جمهورية صربيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير الصربي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين.