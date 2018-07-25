عمار النعيمي وسفير المملكة المتحدة يبحثان التعاون

المصدر: عجمان - وام

استعرض سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين. جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، بمكتبه في ديوان الحاكم سفير المملكة المتحدة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلّمه مهام عمله لدى الدولة. ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير البريطاني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته.

وأثنى السفير البريطاني على التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات المختلفة، مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة في القطاعات كافة.