المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

أعلنت مبادرة زايد العطاء عن إشهار جمعية إمارات العطاء «عطاء» بقرار وزاري من وزارة تنمية المجتمع، كجمعية ذات نفع عام، مقرها في أبوظبي، وتعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسعى الجمعية إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني في مختلف فئات المجتمع وبالأخص الشباب وتبني مبادرات تطوعية مجتمعية وإنسانية من خلال استحداث الشراكات مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، إضافة إلى نشر التوعية وتعزيز مفاهيم العطاء من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية وتقديم الاستشارات والخدمات وبناء القدرات في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المعنيّة والمختصّة ومقدمي الخدمات، والإسهام في توفير الدعم والتدريب والتأهيل للشباب والإسهام في إعداد الدراسات والبحوث في مجال العمل التطوعي بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والملتقيات والمؤتمرات في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني.

وأكد المدير المؤسس للجمعية، الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات غير الربحية في التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، مثمنا جهود وزارة تنمية المجتمع، ومشيدا بدعم ورعاية معالي حصة بنت عيسى وزيرة تنمية المجتمع، في تمكين الشباب في العمل المجتمعي والتطوعي من خلال مأسسة الحراك التطوعي الشبابي.

وأشار الشامري إلى أن «عطاء» تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف منها، حشد موارد المجتمع لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني، وذلك تزامنا مع مئوية زايد وانسجاما مع الروح الإنسانية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وامتدادا لجسور الخير والعطاء لأبناء زايد العطاء.