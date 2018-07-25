«صحة أبوظبي» تشترط موافقتها الكتابية قبل نشر الإعلانات الصحية

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ مصطفى خليفة

شددت دائرة الصحة الجهة الرقابية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي على ضرورة الحصول على موافقتها الكتابية المسبقة قبل التوجه إلى جهات الاختصاص في الدولة للحصول على الترخيص بعمل أو تجديد إعلان في المجال الصحي في إمارة أبوظبي، وذلك في الصحف والمجلات والإذاعات والقنوات التليفزيونية بالإضافة إلى الملصقات والمواقع الإلكترونية والرسائل الهاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة، تعميماً يوم أول من أمس لمديري المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وشركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في إمارة أبوظبي، يؤكد على أهمية التنسيق مع دائرة الصحة في هذا الشأن، لافتاً إلى قانون إنشاء الدائرة رقم «10» لسنة 2018 الذي تقضي مادته الرابعة على اختصاص الدائرة بالرقابة على القطاع الصحي والإشراف عليه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وشدد على أن عدم الالتزام بما ورد في التعميم يعد مخالفة للقانون واللوائح المنظمة للقطاع الصحي في إمارة أبوظبي مما يستوجب المساءلة القانونية.

وتحظر المادة العاشرة من القانون رقم «10» لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الصحة، على أي منشأة أو فرد مزاولة أي نشاط في القطاع الصحي بالإمارة دون الحصول على ترخيص بذلك من دائرة الصحة وفقاً للنظم المتبعة».