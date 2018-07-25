مختبر عدادات الطاقة في «كهرباء دبي» ينال اعتماد مركز الإمارات العالمي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

حصل مختبر عدادات الطاقة ومحولات التيار في هيئة كهرباء ومياه دبي على اعتماد مركز الإمارات العالمي للاعتماد وفق متطلبات أيزو/ آي إي سي 17025:2005، وهي المواصفة التي تحدد المتطلبات العامة كفاءة مختبرات المعايرة والاختبار، وتتبناها المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، وبذلك يكون المختبر أول منشأة من نوعها تحصل على هذا الاعتماد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد تسلم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شهادة الاعتماد من أمينة أحمد محمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، بحضور المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع توزيع الطاقة، والمهندس مروان الصباغ، نائب الرئيس - إدارة خدمات التوصيل والمشاريع.

«أيزو»

وأعرب الطاير عن سعادته واعتزازه باعتماد مختبر الهيئة لاختبار عدادات الطاقة ومحولات التيار وفق متطلبات أيزو/ آي إي سي 17025:2005، وهو ما يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بإنجازات التميز والرقي بالمعايير والإجراءات، نظراً لأن هذه المواصفة المهمة تتضمن بعداً فنياً باحتوائها على المتطلبات الفنية اللازمة لإثبات كفاءة مختبرات القياس والمعايرة.

وقال الطاير: «يعزز حصولنا على هذه الشهادة المرموقة مسيرة تميزنا وتطورنا المستمر وذلك في إطار جهودنا لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى درجات الجودة، وتحقيق التميز في توفير خدمات حكومية على مستوى عالمي، والإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2021 بجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى الارتقاء بالمكانة العالمية للإمارة في جميع المجالات».

وأشاد بجهود القائمين على مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وفريق العمل من مختبر الهيئة لاختبار عدادات الطاقة ومحولات التيار، وغيره من فرق الأقسام المعنية بالهيئة، التي نجحت في اعتماد معايير المختبر وفق أعلى معايير جودة القياس والمعايرة العالمية، مؤكداً دعم الهيئة المستمر لفرق العمل المختلفة وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لمواصلة مسيرة التميز والنجاح في جميع قطاعات الهيئة.

مكانة

وأضاف: «رسخت الهيئة مكانتها بين كبرى المؤسسات الخدماتية حول العالم من خلال سعيها المستمر لتوفير خدمات بأعلى المستويات العالمية. وأطلقت الهيئة مبادرة التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية، بهدف سرعة الاستجابة لإعادة التوصيل الفوري عند الانقطاع، مع ترشيد الاستهلاك الذكي، ومراقبة تفاصيل الاستهلاك بشكل دقيق ولحظي وفي أي وقت، تعزيزاً لرفاهية وسعادة جميع المواطنين والمقيمين ودعم استدامة الموارد.

وتسعى الهيئة إلى بناء شبكات ذكية بمفهومها الواسع المتكامل تغطي نطاق أنظمة التوليد والنقل والتوزيع. وتشمل الشبكة الذكية إدارة الطلب وإدارة الأصول وأتمتة محطات التحويل وأتمتة شبكات التوزيع وتكامل المنظومات والعدادات الذكية».