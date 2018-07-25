300 متعامل استقبلتهم مراكز بلدية دبي خلال «اليوم الذكي»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استقبلت مراكز بلدية دبي أكثر من 300 متعامل خلال مبادرة اليوم الذكي، التي تنظم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهي مبادرة أطلقتها إدارة مراكز البلدية لتدريب المتعاملين على الطرق الذكية في إنجاز المعاملات، وذلك في إطار سعيها الحثيث للتحول الذكي في الخدمات.

ومن المتوقع ألا يراجع من تم تدريبهم مراكز البلدية في الخدمات التي تدربوا عليها، حيث يمكنهم إنجاز معاملاتهم بأنفسهم من خلال مكاتبهم وأماكن إقامتهم ومن خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

ووصف خاطر النعيمي مدير إدارة مراكز البلدية استجابة المتعاملين مع المبادرة بأنها رائعة وتعكس حرص المتعاملين على التعاون مع مبادرات بلدية دبي الهادفة إلى التحول الذكي الكامل، مضيفاً أن مراكز البلدية خطت خطوات استباقية نحو التحول الذكي الشامل ولضبط نموذج عملها في تطبيق الخدمات والتطبيقات الذكية.

إجراءات

وأضاف أن مراكز البلدية تحرص على تسهيل إجراءات الخدمات وإنجازها على المتعاملين الذين يتوافدون إليها لإنجاز معاملات بلدية دبي، وسوف تقوم بالاتفاق مع جميع الشركاء في المراكز بهدف إنجاز الخدمات بالوسائل الذكية لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها في مراكز البلدية، وهذه إحدى خطواتنا في التحول الذكي الشامل في الخدمات الحكومية في مراكز بلدية دبي وأمامنا تحديات كبيرة كون مراكز البلدية مراكز مشتركة لا تقتصر على خدمات بلدية دبي بل تضم خدمات دوائر محلية ومؤسسات حكومية وشركات خاصة تقدم خدمات للمتعاملين خلال فترات صباحية ومسائية وتستقبل آلاف المتعاملين يومياً.

ارتقاء

وقال خاطر النعيمي: سباق التميز لا نهاية له، كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو القائد الأول نحو التميز والإبداع، وسوف نعلن قريباً عن حزمة من الخطوات التي تتلاءم مع دبي المستقبل، فهدفنا هو الارتقاء ومواكبة التطور في الإمارة.