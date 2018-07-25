2661 معاملة عبر المنصة الرقمية لبلدية أبوظبي خلال أسبوعين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الخدمات الرقمية التي أطلقتها مؤخراً استطاعت استقطاب أعداد كبيرة من المتعاملين الذين استخدموا الخدمات الرقمية بعد إطلاقها تجريبياً، وأوضح مؤشر قياس الأداء إقبالاً ملحوظاً من المتعاملين على استخدام الخدمات الرقمية والاستفادة من مميزاتها، حيث وصل مجموع المعاملات المنجزة والمسجلة في المنصة الرقمية إلى 2661 عملية خلال أسبوعين.

فقد شهد الأسبوع الأول من التشغيل التجريبي للخدمات الرقمية تسجيل 605 متعاملين في المنصة الرقمية، بينما ارتفع العدد في الأسبوع الثاني ليصل إلى 831 متعاملاً مسجلاً، كما تم خلال الأسبوع الأول إنجاز 520 معاملة رقمية ليرتفع عدد المعاملات المنجزة في الأسبوع الثاني إلى 705 معاملات رقمية.

وشهدت حركة تسجل المتعاملين في (المنصة الرقمية) ارتفاعا متصاعدا، مما يؤشر إلى فعالية الأنظمة والخدمات الرقمية التي تم طرحها مؤخراً، مشيرة إلى أنها مستمرة في طرح الخدمات الرقمية حتى الوصول إلى الهدف النهائي بتحقيق نسبة 100 % للخدمات الرقمية مع نهاية العام الجاري.

نتائج

وأكد سيف يحيى الرميثي مدير إدارة خدمة المتعاملين في بلدية مدينة أبوظبي، أن نتائج المرحلة التجريبية لتفعيل الخدمات الرقمية لبعض الخدمات مبشرة بكل خير وتؤكد سلامة التخطيط وتضافر الجهود لتقديم خدمات عصرية تحقق تطلعات المتعاملين، الأمر الذي يؤكده التصاعد المستمر بأعداد المعاملات المنجزة رقمياً، وكذلك ارتفاع أعداد المتعاملين المسجلين حتى الآن في المنصة الرقمية (smart hub)، حيث شهد الأسبوع الثاني من التشغيل التجريبي للخدمات الرقمية ارتفاعا بالمقارنة مع الأسبوع الأول، وهو ما يشير إلى نجاح المرحلة التجريبية بكل امتياز.

يذكر أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات قد أطلقت أبريل الماضي من العام الحالي 4 خدمات رقمية شملت (سند ملكية، شهادة أملاك، شهادة بحث، مخطط أرض)، وقد صُممت منصة الخدمات بحيث تكون متاحة لجميع المتعاملين في البلديات الثلاث (أبوظبي، العين، الظفرة).

وأطلقت الدائرة في يونيو من العام الحالي 11 خدمة رقمية جديدة على مستوى بلديات إمارة أبوظبي (بلدية مدينة أبوظبي، بلدية العين، بلدية الظفرة)، لتشمل الخدمات الجديدة: فتح حساب شركة، طلب تنفيذ مدخل- مخرج، طلب تنفيذ مواقف، طلب تنفيذ طريق خدمة، طلب تحويل خدمات، طلب تسوية أرض (دفان)، تصريح خيمة مؤقتة داخل حدود القسيمة، تصريح مظلة سيارات داخل حدود القسيمة ـ سكني، رخصة صيانة مسكن، رخصة رفع سور، رخصة فتح باب أفراد نحو الشارع بعرض متر.