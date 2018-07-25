«أطفال الشارقة» يخوضون «مغامرة في اليابان» بـ15 فعالية

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

تستمر مراكز أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في تنمية مهارات أطفالها بأكثر من 15 فعالية، خلال معسكر صيفي، والذي يقام هذا العام تحت شعار «مغامرة في اليابان»، ليأخذ الأطفال في رحلة عبر ثقافة وحضارة الساموراي.

ويستمر المعسكر الصيفي، حتى 2 أغسطس المقبل، بأربعة مراكز، موزعة على مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، وهي مراكز الطفل في: الحيرة، والخالدية، والبطائح، والمليحة، بمشاركة أكثر من 200 طفل وطفلة من أطفال المراكز والجمهور.

وزار القنصل الياباني في الدولة، كوسوكي كيغا، مركز الطفل في الحيرة، للاطلاع على البرامج التي تقدمها أطفال الشارقة خلال المعسكر، وشارك في تناول الطعام الياباني، الذي صنعه الأطفال، إضافة إلى حضور ورشة الشاي الياباني، والتي يُطلق عليها أيضاً «طريق الشاي»، وهو نشاط ثقافي ياباني يشمل إعداد وتقديم الشاي الأخضر المجفف.

واطلع كيغا على أقسام المركز وما يقدمه للأطفال من فعاليات متميزة ومتنوعة بخلاف المعسكر، وشاهد الصالة الرياضية للمركز، والتي يتعلم فيها الأطفال فنون الدفاع عن النفس.

وتشارك القنصلية اليابانية كونها جهة داعمة للمعسكر الصيفي لأطفال الشارقة، إضافة إلى مطار الشارقة الدولي، والعربية للطيران.

وتتنوع الفعاليات، والتي تزيد على 15 نشاطاً وفعالية، بين ورش الأزياء اليابانية، والطعام الياباني، الذي يتعلم من خلاله الأطفال كيفية صنع الأرز السوشي.