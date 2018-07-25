تبادل خبرات بين «مواصلات الإمارات» و«إقامة دبي»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استقبلت مواصلات الإمارات وفداً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، زار المؤسسة بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات التي يتم تطبيقها في المجالات المختلفة، لاسيما المرتبطة بتدريب السائقين وتحفيزهم على الالتزام بالأنظمة والتشريعات. وكان في استقبال الوفد الزائر عبدالله عبدالرحمن مدير معهد مواصلات الإمارات للسياقة، وعبدالرحمن الفيلي رئيس قسم الاتصال المؤسسي، فيما ترأس وفد إقامة دبي النقيب ياسر الشرهان رئيس قسم النقليات، وضم اللقاء عدداً من المختصين من الجانبين.

تعاون

وأفاد عبدالله عبدالرحمن، بأن الزيارة تؤكد عمق علاقات التعاون والشراكة وتعزيز التواصل بين الدوائر الحكومية، وذلك بهدف تحقيق التكامل بينها، وبما يحقق توجهات الدولة خاصة في تبادل الخبرات للوصول إلى أعلى مراتب التميز، مؤكداً على جهود مواصلات الإمارات في تطبيق أفضل الممارسات في تحقيق سعادة العاملين والمتعاملين.

وجرى خلال اللقاء تقديم عروض مرئيّة تخص إجراءات وأنظمة تدريب السائقين ومساهمتها في خفض الحوادث المرورية ورفع معدلات السلامة.

شراكة

وشمل اللقاء بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وسبل تعزيزها وآليات تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.