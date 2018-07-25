توفير الغاز الطبيعي لسكان الرحمانية العام الجاري

المصدر: Ⅶالشارقة ـ عصام الدين عوض

أكد المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه سوف يتم توفير الغاز الطبيعي لسكان مناطق الرحمانية (1 - 10) عبر محطة الرحمانية (2)، والتي سوف يتم الانتهاء منها خلال العام الجاري بعد أن تم توصيل الخطوط الرئيسة والفرعية في مختلف مناطق الرحمانية تمهيداً لتوصيل الغاز توالياً من منطقة الرحمانية (1 و2 و3 و4)، ومن ثم للمناطق الأخرى، مبيناً أن الهيئة تعمل على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك تنفيذاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية.