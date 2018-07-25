سفارتنا بأستراليا تنظم مهرجان السوق الثقافي في ختام فعاليات «لتعارفوا»

المصدر: كانبرا - وام

شهد الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا، فعاليات مهرجان السوق الثقافي الذي نظمته سفارة الإمارات بالتعاون مع المتحف الوطني الأسترالي.

ويأتي تنظيم المهرجان بمناسبة اختتام فعاليات «لتعارفوا» أول معرض إسلامي يقام في المتحف الوطني الأسترالي، والذي استمر 3 أشهر وأقيم بالتعاون مع متحف الشارقة.

ومن أبرز الفعاليات التي شهدها المهرجان، عرض الخيمة التراثية وتقديم المأكولات الإماراتية، إضافة إلى عرض الـ«الخط الزمني»، والذي ألقى الضوء على إنجازات الإمارات فيما تم عرض وتوزيع بعض المطبوعات الثقافية عن الدولة.

وشهدت الفعاليات إقبالاً كبيراً وتفاعلاً متميزاً من عدد من السفارات والجاليات العربية والإسلامية في أستراليا.