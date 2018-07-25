30 ألف زائر لمهرجان الذيد للرطب في 3 أيام

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

أسدلت مدينة الذيد الستار على فعاليات الدورة الثالثة من «مهرجان الذيد للرطب» لموسم عام 2018 التي سجلت أرقاماً قياسية لجهة أعداد الزوار، حيث استقطب الحدث أكثر من 30 ألف زائر على مدى ثلاثة أيام محققاً زيادة قدرها 172 % مقارنة بدورة العام الماضي التي شهدت 11 ألف زائر.

وأعلنت غرفة الشارقة عن نجاح المهرجان في تسجيل زيادة في مبيعات العارضين بنسبة 60 % في ظل زيادة في أعداد المشاركين بنسبة وصلت إلى 50 % مقارنة بموسم المهرجان الماضي، في حين شارك في السحوبات التي أجرتها الغرفة على مئات الجوائز النقدية والعينية نحو 350 شخصاً من العارضين والمشاركين في المسابقات وزوار المهرجان.

وأقيم مهرجان الذيد للرطب الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة للعام الثالث على التوالي تحت شعار «عبق الماضي.. والحاضر الزاهر» خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو الجاري في نادي الذيد الثقافي الرياضي بالتعاون مع عدد من الهيئات والدوائر وبلديات مدن المنطقة الوسطى والشرقية ومجالسها البلدية.

وتضمن المهرجان 40 منصة، عرض المزارعون من خلالها مختلف أصناف الرطب من الإنتاج المحلي لإمارة الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام ومن موسم عام 2018 وسط مشاركة العشرات من ملاك النخيل والمزارعين والصناعيين والأسر المنتجة إلى جانب عدد من الجهات الرسمية.

تطوير

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرص الغرفة على مواصلة تطوير فعاليات المهرجانات في الأعوام المقبلة والمحافظة على وتيرة نموه الإيجابية والمتسارعة واستقطاب المزيد من المزارعين والمشاركين والزوار والسياح للاستمتاع بهذا المهرجان الذي يحمل الكثير من الرمزية التراثية والثقافية والوجدانية إلى جانب أبعاده الاقتصادية الغنية لما تمثله الذيد كمنطقة تاريخيــة، ولما تمثلــه النخلـة كشجـرة كانت علـى امتـداد قــرون مصـدر خيـر ورزق لأبنـاء الأرض.

مسابقات

أجريت مسابقات يومية خلال فعاليات المهرجان عن طريق مركز الشارقة للاتصال، إضافة إلى مسابقة جماهيرية لضيوف المهرجان وشارك في السحوبات التي أجرتها الغرفة أكثر من 350 شخصاً من العارضين والمشاركين في المسابقات وزوار المهرجان.