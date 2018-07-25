«شباب محاكم دبي» يشارك في «صنع السلام» بلندن

المصدر: Ⅶدبي - البيان

شارك مجلس شباب محاكم دبي متمثلاً بعبدالرحمن الحداد عضو المجلس في منتدى (شباب صناع السلام)، المقام في العاصمة البريطانية لندن، الذي أطلقه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وأسقفية كانتربري، إلى جانب مجموعة من الشباب المشاركين من دول عدة يمثلون المجتمعات الشرقية والغربية مثل مصر والسعودية والأردن وبريطانيا، وذلك من منطلق تعزيز تأثير الشباب الفعال في مجتمعاتهم، ورفع قدرتهم على المساهمة في صنع السلام حول العالم، وتعميق رؤيتهم حول مفاهيم التعايش السلمي والاندماج الإيجابي من الآخر، لأهمية دور هذه الشريحة في صناعة المستقبل، بما يمتلكون من طاقات وإمكانات متميزة.

وأشار محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى والمشرف العام على فريق مجلس الشباب في محاكم دبي إلى أن المشاركة في المنتدى تسهم في تمكين الشاب الإماراتي من نشر المعرفة وتحقيق الازدهار في مختلف المجالات، ورسالته هي تفعيل دور الشباب في صنع المعرفة والمساهمة في رسم السياسات، كما تعد فرصة لالتقاء الشباب على اختلاف ثقافاتهم ودياناتهم وجنسياتهم، وفرصة رائعة للتعرف على ثقافات متعددة وآراء مختلفة ليشاركوا في حوار حقيقي من خلال المشاركة في ورش العمل، والخروج بالعديد من المبادرات والمقترحات ووضع خطط عملية لتنفيذها وتعميم فوائدها في الشرق والغرب.

وأضافت عليا الماجد نائب رئيس مجلس محاكم دبي للشباب، من خلال المجلس: «سوف نعمل من أجل الارتقاء بالشباب لأنهم هم ذخر المستقبل، ونتطلع لتحقيق رؤية القيادة بتمكين وتفعيل دور الشباب لقيادة مسيرة المستقبل، ليكونوا روّاداً في بناء مستقبل الإمارات في مختلف القطاعات، وليشكل المجلس حلقة وصل بين الشباب وصنّاع القرار في الدولة».