«دبي للأمن الإلكتروني» يطلق برنامج قادة الفضاء الصيفي

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني برنامج (قادة الفضاء الإلكتروني) الصيفي الموجه لطلبة المدارس من الفئة العمرية بين 14 و18 عاماً ويمتد من 22 يوليو وحتى 7 أغسطس 2018. ويغطي البرنامج مجموعة من أهم مبادئ الأمان الرقمي والاستخدام الآمن للإنترنت ومختلف التطبيقات والأجهزة الذكية، ويتم تنفيذه من قبل خبراء ومتخصصين في المجال وبالتعاون مع منظمة ICDL.

وقال حسن عبدالله مدير إدارة الخدمات المساندة بمركز دبي للأمن الإلكتروني: «توعية أبنائنا الطلبة بمخاطر الأمن الإلكتروني وتشجيع الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات لديهم هي إحدى أهم خطوط الدفاع في وجه الهجمات ومحاولات الاختراق الرقمية، ومن المعروف عالمياً أن غالبية الاختراقات تنجح نتيجة نقص الثقافة لدى مختلف أفراد المجتمع. ولذا أردنا تثقيف هذه الفئة العمرية بأهمية وسبل ورفع وعيهم واكتساب المهارات التقنية للأمن الإلكتروني ليكونوا سفراء للتوعية وتحقيق الأمان الرقمي في المجتمع».

وأضاف: نحرص على القيام بدورنا المجتمعي بتوعية مختلف شرائح المجتمع وخاصة طلبة المدارس الذين سيكونون قادة مختلف القطاعات مستقبلاً، ونتطلع عبر البرنامج إلى إيجاد مجموعة من القادة الشباب لحماية الفضاء الإلكتروني في إمارة دبي. وسنغطي عبر البرنامج أهم المهارات والمفاهيم التي ستعزز قدرة المتدربين على تمييز ومنع محاولات الاستهداف الرقمي قبل وقوعها.

ويجدر الذكر أن مركز دبي للأمن الإلكتروني يقود تنفيذ استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص والأفراد وبرنامج (قادة الفضاء الإلكتروني).