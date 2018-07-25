«الموارد البشرية لحكومة دبي» تعرّف ببرنامج التمكين الوطني

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لقاءً تعريفياً حول «برنامج التمكين الوطني» بمشاركة عدد من موظفي دوائر حكومة دبي، لتعريفهم بالبرنامج وأهدافه ووضع خطط واستراتيجيات عمل البرنامج في الفترة المقبلة.

ويعد «برنامج التمكين الوطني» خلاصة للمبادرات التي تم مناقشتها خلال جلسة العصف الذهني «الابتكار في التوطين» والتي نظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في شهر فبراير من العام الجاري.

وتم خلال اللقاء تعريف المشاركين من موظفي حكومة دبي، والذين تم اختيارهم للانضمام لفرق البرنامج، على أدوارهم وأهداف كل فريق من الفرق وهي: فريق استشاري التوطين، وفريق الدبلوم المهني، وفريق المنصة الرقمية الحكومية الخاصة بالتوطين، وفريق وظائف المستقبل، وفريق تحسين سياسة العمل الجزئي.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، أن الدائرة تولي مسألة توطين الوظائف عناية كبيرة، إذ تحرص على التعامل معها بحرفية تامة، وتتولى إدارة بناء القدرات الوطنية في الدائرة متابعة هذا الملف بالتعاون مع جميع دوائر حكومة دبي، حيث أجرى المركز تحليلاً للوضع الحالي في كل دائرة، وفقاً لمعايير واختبارات معينة، من أجل وضع تصور للتوطين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال: إن الدائرة تحرص على التعرف على مستقبل الموارد البشرية في دبي، والبرامج والخطط الخاصة بتوطين الوظائف، إذ أطلقت العديد من البرامج من أبرزها: «بناء» والذي يقدم منحاً دراسية سنوية للحصول على الماجستير بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والتعاون مع محاكم دبي في ما يخص بعض طلبة دراسة القانون في المملكة المتحدة.