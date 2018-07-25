حكومة عجمان الرقمية تحصل على «الأيزو» في أمن المعلومات

المصدر: عجمان - البيان

حصلت حكومة عجمان الرقمية متمثلة في كل من المكتب الرئيس، ومركز بيانات حكومة عجمان، ومركز البيانات للحماية من الكوارث، ومختبر عجمان الحي، على شهادة الأيزو في إدارة نظام أمن المعلومات ISO27001/‏2013، وذلك بعد اجتياز مرحلة التدقيق الخارجي التي استمرت على مدار 7 أيام من قبل شركة «بي أس آي».

وتسلمت مدير عام الحكومة عهود شهيل، شهادة «الأيزو» خلال حفلٍ جرى، صباح أمس، في مقر الحكومة بعجمان، بحضور رؤساء الأقسام والموظفين.

وقالت شهيل: إن حصول الحكومة الرقمية على هذه الشهادة يأتي تأكيداً على كفاءة وفعالية البنية التحتية التقنية، وتعزيزاً لأمن المعلومات والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات والتحول الرقمي في إمارة عجمان، متوجهةً بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في الإنجاز.