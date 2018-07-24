لا تحديد لنسبة تخفيض المخالفات المرورية والمواقف بأبوظبي

المصدر: ​أبوظبي ـ «البيان»

علمت «البيان» من خلال إجراءات التواصل مع الجهات المعنية، بأن تحديد نيابة المرور بأبوظبي نسبة التخفيض على المخالفات المرورية ومخالفات دائرة النقل بأبوظبي «مواقف»، المسجلة في الإمارة، بـ 25% من إجمالي قيمة المخالفات المحررة، غير دقيق، وأنه لا يوجد تحديد لنسبة التخفيض، وأن إجراءات تحديد النسبة تختلف من حالة إلى أخرى وفق معطيات المخالفة.

وكانت «البيان» قد نشرت خبراً بتاريخ 23 يوليو تحت عنوان (25 % تخفيضاً على مخالفات المرور و«مواقف» في أبوظبي)، يفيد بأن نسبة الخصم محددة بـ 25%، على جميع المخالفات المسجلة في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة فقط.