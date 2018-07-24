محمد بن راشد ومحمد بن زايد يفتتحان «مـدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي» الترفيهية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم التي تحمل علامة «وارنر براذرز» العالمية الشهيرة، وقامت بتطويرها شركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي، بالشراكة مع «وارنر براذرز إنترتينمنت» باستثمارات بلغت مليار دولار، والتي من المنتظر أن تُفتح أبوابها لاستقبال الجمهور 25 يوليو الجاري.

معلم جديد

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المدينة معلم جديد في عاصمتنا ووجهة جديدة لعائلاتنا، ومحطة مهمة لترسيخ قطاع السياحة في اقتصادنا الوطني.

وقال سموه في تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «مع أخي محمد بن زايد أثناء تدشين (وارنر براذرز أبوظبي)، إحدى أكبر المدن الترفيهية المغلقة عالمياً، معلم جديد في عاصمتنا، ووجهة جديدة لعائلاتنا، ومحطة مهمة لترسيخ قطاع السياحة في اقتصادنا الوطني».

إلى ذلك، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تدوينات عبر الحساب الرسمي لأخبار سموه على «تويتر»: «سعدت برفقة أخي محمد بن راشد بافتتاح المدينة الترفيهية المغطاة الأولى على مستوى العالم تحمل علامة «وارنر براذرز» في أبوظبي»، وأضاف سموه: «تطوير المرافق السياحية وتوفير أفضل الوجهات الترفيهية العالمية محور رؤيتنا المستقبلية لجعل اﻹمارات المكان اﻷسعد واﻷجمل معيشياً».

وقال سموه: « وارنر براذرز» أبوظبي إضافة سياحية وترفيهية جاذبة ستسهم في تعزيز السياحة العائلية في جزيرة ياس».

وختم سموه تدويناته بالقول: «سنظل نترجم طموحاتنا التنموية إلى حقيقة وفق استراتيجيات وخطط وطنية تحقق لنا الريادة عالميًا».

فيلم قصير

وحضر سموهما حفل الافتتاح الرسمي للمدينة الترفيهية في منطقة «وارنر براذرز بلازا»، والذي تضمَّن عرضاً لفيلم قصير تم إعداده خصيصاً للاحتفاء بالأرشيف السينمائي المتميز لشركة «وارنر براذرز» التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج السينمائي وصناعة الترفيه على مستوى العالم، وشمل العمل مقتطفات من أشهر الأعمال التي قدمتها الشركة، بينما ساد الافتتاح أجواء احتفالية مبهرة استُخدمت فيها أحدث المؤثرات السمعية والبصرية.

ثم اعتلى سمو الشيوخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان، وسيف وأحمد بن حامد بن زايد آل نهيان، المنصّة يرافقهم مجموعة من الشخصيات الكارتونية الشهيرة في عالم وارنر براذرز، حيث قاموا بالضغط على زر الانطلاق إيذاناً ببدء أنشطة المدينة الترفيهية التي من المُنتظر أن تستقطب آلاف الزوار من داخل وخارج الدولة بما تشمله من تنوّع يناسب كافة الأعمار ويراعي مختلف الأذواق في إطار مشوّق عالمي المستوى.

جولة

وعقب العرض تفقَّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد المدينة التي تُعدُّ أحدث وأبرز الإضافات إلى جزيرة ياس، مُعزِّزة مكانة الجزيرة كإحدى أهم مراكز الجذب السياحي في أبوظبي ودولة الإمارات على وجه العموم، بما توفره من خيارات ترفيهية متنوّعة تناسب كافة أفراد الأسرة من جميع الأعمار، وتقدم للزائر الذي يقصدها سواء من داخل الدولة أو خارجها، طيفاً واسعاً من المرافق الخدمية والمنافذ التجارية التي تحقق له ولأسرته أعلى مستويات الراحة والرفاهية في مختلف أوقات الزيارة، لتشكل بذلك المدينة معلماً سياحياً مهماً سيكون له أثره في زيادة التدفقات السياحية القادمة إلى الجزيرة على المديين القريب والبعيد.

واطّلع سموهما على مختلف مكونات مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» المُقامة على مساحة ضخمة تزيد على 1.65 مليون قدم مربعة، واستمع سموهما إلى شرح حول المناطق المختلفة التي تتشكل منها المدينة، وتتوزع على 6 مناطق ترفيهية لكل منها طابعها الفريد وشخصياتها المميزة، إذ تم تجهيزها بأحدث المؤثرات البصرية والصوتية والديكورات المُصممة بعناية فائقة من أجل إبهار الضيوف بأجواء تحاكي الخيال.

تخطيط

كما تعرّف سموهما على المراحل المختلفة التي مرّت بها عملية تشييد المدينة وما شملته مرحلة التخطيط من إعداد مُحكم للخروج بالمشروع الضخم بصورة مُشرِّفة تتناسب والمكانة السياحية المتميزة لأبوظبي، ودولة الإمارات على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية، وكذلك المعايير التي تم مراعاتها في تنفيذ المدينة وفي مقدمتها عوامل الأمن والسلامة التي تكفل للزوار أعلى مستويات الأمان خلال استمتاعهم بالألعاب المختلفة، وفق أفضل الاشتراطات والممارسات العالمية المُتبعة في هذا الخصوص.

وتفقَّد سموهما جانباً من المرافق الترفيهية والخدمية التي توفرها المدينة، والكيفية التي تم توزيعها بها على مختلف جنبات المدينة مترامية الأطراف بأسلوب يكفل راحة الزائر ين ويضمن إسعادهم، وكذلك المناطق الترفيهية المدعومة بأحدث التقنيات والمؤثرات الصوتية والضوئية وهي المكونات التي تعمل على تكامل تجربة الزائر وإدخال البهجة والسرور على نفسه.

حضر افتتاح مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي بأبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل بأبوظبي، والشيخ سلطان بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبــــي وعدد من كبار المسؤولين.

هزاع بن زايد: المدينة رؤية بعيدة من محمد بن راشد ومحمد بن زايد ترسخ السعادة

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي، أن المدينة رؤية بعيدة من محمد بن راشد ومحمد بن زايد، ترسخ مفهوم السعادة وتستكمل الأبعاد الاقتصادية والثقافية التي تكرس حضور أبوظبي وجهةً عالميةً وجسراً من جسور التواصل والحوار، وأضاف سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «وارنر براذرز أبوظبي، صرح ترفيهي كبير ووجهة سياحية تثري المشهد الحضاري في دولة الإمارات، وتضفي بعداً جديداً على العاصمة المدينة ورؤية بعيدة من محمد بن راشد ومحمد بن زايد، ترسخ مفهوم السعادة وتستكمل الأبعاد الاقتصادية والثقافية التي تكرس حضور أبوظبي كوجهة عالمية وجسر من جسور التواصل والحوار».

محمد المبارك: المدينة إضافة لمسيرة أبوظبي السياحية

قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»: «يغمرني الشعور بالفخر والسعادة لافتتاح مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي على جزيرة ياس، إذ يُعد ذلك فصلاً جديداً يُضاف إلى مسيرة أبوظبي ومكانتها كإحدى وجهات السياحة العائلية الرائدة على مستوى العالم، ونحن على ثقة بأن مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي سيكون لها إسهامها في إثراء المحفظة السياحية الغنية لجزيرة ياس بما تقدمه لزوارها».

وأضاف: «لقد استطعنا عبر العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في «وارنر براذرز إنترتينمنت» تحقيق رؤيتنا المشتركة الرامية إلى تطوير مدينة ترفيهية تبهر ضيوفها من مختلف الأعمار عبر تقديم تجربة ترفيهية فريدة ومميزة».

وتضم المدينة من خلال مناطقها الست وهي: «وارنر براذرز بلازا»، «متروبوليس»، و«غوثام سيتي»، و«كرتون جانكشن»، و«بيدروك»، و«ديناميت غالتش»؛ 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، وعروض حية، لتقدم لضيوفها باقة واسعة من التجارب الآسرة.

وستتميز كل منطقة بالعديد من منافذ بيع المأكولات والمشروبات الراقية بما يشمل الوجبات السريعة والمطاعم والمقاهي.

وقال كيفن تسوجيهارا، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لوارنر براذرز: «تحظى علامة وارنر براذرز بإرث طويل يمتد لأكثر من قرن من الزمن في إنتاج وتوزيع منتجات ترفيهية ذات جودة عالية لجمهورها من مختلف أنحاء العالم، وتعتبر مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي امتداداً لهذا الإرث العريق، حيث تجمع هذه المدينة الترفيهية العالمية شخصياتنا وتحييها لتقدم لضيوفها تجربة ترفيهية فريدة ومشوقة.» وأضاف: «سعداء بعلاقة الشراكة طويلة الأمد التي تجمعنا بشركة ميرال، ونتطلَّع لمواصلتها على الدوام».