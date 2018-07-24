1.1 مليون مكالمة تلقاها «999» في 3 أشهر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تلقى مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على هاتف النجدة (999) في الربع الثاني من العام الجاري مليوناً و110 آلاف و895 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان مليوناً و89 ألفاً و104 مكالمات، ليحقق المركز بذلك نسبة 97% في مؤشر الاستجابة على المكالمات الطارئة خلال 10 ثوان، بينما تلقى مركز القيادة والسيطرة في الربع الثاني من العام الماضي 808 آلاف و199 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان 793 ألفاً و651 مكالمة، جاء ذلك خلال اطلاع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على نتائج تقييم الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثاني من العام الجاري، خلال الاجتماع الذي ترأسه بحضور العميد عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد عمر الشامسي، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات، والعميد المهندس الدكتور خالد المري، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون الاتصالات والتقنيات، وعلي سالم بن كنيد، مدير مركز دبي للطوارئ والأزمات، وعدد من مديري مراكز الشرطة والإدارات الفرعية في الإدارة العامة للعمليات.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات، ونتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق وتقييم مؤشر عمل الدوريات.

واستعرض علي سالم بن كنيد خلال الاجتماع منظومة العمليات المحلية «المفهوم الوطني للأزمات».

901

كما اطلع اللواء عبد الله خليفة المري على إحصائيات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال (901)، حيث وصل عدد المكالمات الواردة إلى المركز في الربع الثاني من العام الجاري 92 ألفاً و549 مكالمة هاتفية، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان 78 ألفاً و423 مكالمة، مقابل 64 ألفاً و63 مكالمة هاتفية في الربع الثاني من العام 2017، ووصل عدد المكالمات التي رد عليها في غضون 10 ثوان 57 ألفاً 389 مكالمة.

كفاءة

من جانبه قال العميد المهندس كامل بطي السويدي إن التقييم الذي يقوم به القائد العام لشرطة دبي أو من ينوب عنه يساهم في رفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة للعقبات التي يمكن أن تتخلل العمل، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للعمليات تسعى لتقديم خدمات أمنية وإنسانية واجتماعية للجمهور من خلال استخدام أحدث التقنيات، ورفع مستوى العاملين في مركز القيادة والسيطرة من خلال التأهيل والتحسين المستمر.

والجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة ربع السنوية، مما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، وتساهم في إدخال العديد من الخطط التطويرية للوقوف على مدى نجاح تلك الخطط من واقع تلك الأهداف المحققة

استجابة

بلغ متوسط استجابة وصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة 9 دقائق و7 ثوان في الربع الثاني من العام 2018، حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة لتلك الحوادث 11 دقيقة، بينما جاء متوسط استجابة وصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة 11 دقيقة و7 ثوان في الربع الثاني من العام 2017، حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة لتلك الحوادث 12 دقيقة.