بلدية دبي تدشن مبادرة تصميم وتنفيذ المنشآت المعدنية

المصدر: Ⅶدبي-البيان

دشنت بلدية دبي مبادرة تصميم وتنفيذ المنشآت المعدنية، التي تهدف إلى تحقيق بيئة استثمارية محفزة وتعمل على توفير التكلفة المالية، من خلال سرعة إنجاز مشاريع المباني ذات الإنشاءات الحديدية والصناعية بشكل خاص لتلبية ومواكبة عجلة التطور في مجال الإنشاءات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة البلدية لتشجيع الاستثمار وفتح الباب أمام المستثمرين وتقليل تكلفة الانشاءات لتكون الإمارة حاضنة للاستثمارات من جميع أنحاء العالم.

وأكد المهندس داوود الهاجري مدير عام البلدية أن هذه المبادرة ما هي إلا الخطوة الأولى ضمن خارطة طريق البلدية نحو دعم المستثمرين وتخفيض التكلفة البنائية.

وأضاف: عملت بلدية دبي على تكريس جهودها لإنجاح هذه المبادرة ودراسة نتائجها على السوق المحلي، بخصوص تفعيل نشاط التصميم والتنفيذ لشركات مقاولات تشييد المنشآت المعدنية، ووفقا لهذه المبادرة فقد تم السماح للمقاولين بالتقديم المباشر عن طريق البرنامج الإلكتروني لتراخيص البناء للحصول على رخصة البناء للمباني الصناعية التي لا يزيد ارتفاعها على أرضي وأول بتصميم وتنفيذ المشروع بدون وجود استشاري بحيث تتولى الشركة مهام الاستشاري المتمثلة بالحصول على رخص البناء من بلدية دبي والإشراف على سير العمل في المشروع. مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف كذلك إلى تقليل خطوات إجراءات تراخيص البناء الجديدة.

تكريم

وقد كرّم مدير عام بلدية دبي خلال حدث تدشين المبادرة الشركات الحاصلة على نشاط التصميم والتنفيذ للمنشآت المعدنية في إمارة دبي وعرض تجربة إحدى الشركات الحاصلة على أول رخصة بناء بنظام التصميم والتنفيذ، ومشاركة النتائج وبالتعاون مع إدارة المباني ببلدية دبي وباستخدام النظام الجديد الذي أدى إلى اختصار الفترة الزمنية بمرحلة الترخيص للمشروع بمقدار 33% كما أن التكلفة البنائية انخفضت بمقدار 12%.