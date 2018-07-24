سفير الدولة يحضر حفل عيد استقلال كولومبيا

المصدر: بوغوتا - وام

حضر محمد عيسى القطام الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، الاستعراض العسكري الذي أقامته الحكومة الكولومبية بمناسبة العيد الوطني الـ 208 لاستقلال جمهورية كولومبيا، بمشاركة الرئيس خوان مانويل سانتوس، رئيس جمهورية كولومبيا، وأعضاء الحكومة والقيادات العسكرية، كما حضر الحفل سفراء الدول الأجنبية المعتمدون في كولومبيا.

ونقل السفير الزعابي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرئيس خوان مانويل سانتوس، متمنياً له ولشعبه المزيد من التقدم والازدهار.