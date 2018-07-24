«كهرباء دبي» تتعاون مع «مايكروسوفت» لتطوير حلول تعتمد الحوسبة الكمية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تعاونها مع شركة مايكروسوفت العالمية لتطوير حلول جديدة تعتمد على الحوسبة الكمية في مجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والتعامل مع التحديات الأخرى التي لا تستطيع الحواسيب العادية معالجتها، وبذلك تكون الهيئة أول مؤسسة خدمية على مستوى العالم والأولى خارج الولايات المتحدة تشارك في برنامج الحوسبة الكمية من مايكروسوفت.

وسيتعاون الطرفان في تحديد التحديات التي يمكن التعامل معها باستخدام الحوسبة الكمية التي تتميز بقدراتها الهائلة مقارنة بقدرة الحواسيب الحالية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يسعدنا العمل مع شركة مايكروسوفت العالمية للاستفادة من القدرات الهائلة التي توفرها الحوسبة الكمية وتأتي هذه الخطوة ضمن جهودنا لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التقنيات الإحلالية للارتقاء بالخدمات الحكومية ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى، وتعزيز دور الهيئة في استشراف وصنع مستقبل الطاقة، والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً وسعادةً لأجيالنا القادمة».

قدرات

وأضاف الطاير: «سنستفيد من القدرات الهائلة للحوسبة الكمية في تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، وتعزيز البنية التحتية في دبي، حيث نعمل من خلال ديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدمية للإسهام في خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي؛ وتعتزم الهيئة إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدمية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية في إطار مبادرة دبي 10X التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات، وسيمكّننا هذا التعاون من الوصول المبكر إلى أبحاث وقدرات الحوسبة الكمية من مايكروسوفت لتطوير حلول تسهم في تحسين الأداء ».