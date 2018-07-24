بلدية دبي تبحث تعزيز التعاون مع كوريا

المصدر: دبي- البيان

استقبل داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي جيونغ يونغ ووك القنصل العام الكوري ونائبه كيم يونج سو قنصل الشؤون التجارية والاقتصادية، وتندرج الزيارة في إطار الزيارات المستمرة لأعضاء السلك القنصلي والدبلوماسي للبلدية، والتي تهدف إلى مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات بين الطرفين وتبادل الخبرات لتحقيق المصالح المشتركة.

ورحب مدير عام البلدية بالقنصل الكوري، وأكد أهمية التواصل المستمر والاستفادة من الخبرات المتميزة والتجارب الناجحة في شتى مجالات العمل، والتي تهدف وبشكل أساسي إلى خدمة المجتمع عن طريق تطبيق أفضل الممارسات وفق أعلى المستويات الخدمية.