شرطة دبي تُطلع «التربية» على تجربتها الإعلامية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

زار وفد من وزارة التربية والتعليم برئاسة سامر المرزوقي المستشار الإعلامي ومستشار الوزير، إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بهدف الاطلاع على تجربة شرطة دبي في الإعلام الأمني.

واستقبل الوفد الزائر الرائد هاني الشيباني رئيس قسم البرامج التلفزيونية، وسعيد أمين رئيس قسم الأخبار والنشر، وأكد الرائد الشيباني أهمية الزيارة التي من شأنها تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي والتي تواكب توجهات حكومة دبي المستقبلية، مضيفاً أن تعزيز الشراكة يشمل الجهات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في الدولة.

وتطرق الرائد الشيباني إلى السياسة الإعلامية لشرطة دبي وآلية عمل إدارة الإعلام الأمني، وتغطيتهم لمختلف المواضيع الأمنية والمجتمعية والجنائية والتوعوية والمرورية وغيرها ضمن إطار صحيح يتسم بالشفافية والمصداقية، ويبرز دور القيادة العامة لشرطة دبي للفرد والمجتمع.

وفي نهاية اللقاء أهدى العقيد عارف الفلاسي مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، درعاً تذكاريةً للوفد الزائر.