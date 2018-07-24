أبوظبي ترفع حجم التعاون مع الصين في قطاع الطاقة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أكد عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط الإمارات والصين، حيث تلعب الشركات الصينية دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وتسهم في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الحيوية والاستراتيجية على مستوى الدولة.

جاء ذلك في تصريح للمرر على هامش زيارة الرئيس الصيني للدولة لاستعراض سُبل دعم جهود التنمية والتطوير بين الطرفين في كافة المجالات، حيث ترتبط دائرة الطاقة بشراكة استراتيجية مع شركة جينكو سولار الصينية التي تقوم بتنفيذ مشروع محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية في سويحان، بالائتلاف مع شركة ماروبيني اليابانية، والمتوقع الانتهاء منها خلال الربع الثاني 2019، ويتضمن هذا المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة المستقلة التي سيتم إنشاؤها بطاقة إنتاجية قدرها 1177 ميجاوات.

وأشاد المرر بتجربة أبوظبي في جذب أكبر الشركات والائتلافات العالمية الراغبة في الاستثمار في الشرق الأوسط، وخاصة في المشاريع التي تنفذها الدائرة بالشراكة مع القطاع الخاص ومن أهمها مشروع محطة نور أبوظبي، وتتضمن إنشاء وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، في منطقة سويحان، على بعد حوالي 120 كم من مدينة أبوظبي، بتكلفة إجمالية قدرها 3.2 مليارات درهم، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في تقليص الحاجة لاستيراد الغاز، وتحقيق وفر في قطاع الماء والكهرباء، وتحقيق مساعي الحكومة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، ودعم الاقتصاد المستدام في أبوظبي وخلق فرص عمل لأبناء الدولة وخصوصاً في المنطقة الشرقية من أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة بتزويد شبكة أبوظبي بالطاقة الكهربائية خلال الربع الثاني 2019.

وعلى المستوى الاقتصادي سوف يؤدي المشروع إلى تنويع مصادر الطاقة انسجاماً مع أهداف التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي بشأن إيجاد قطاعات اقتصادية بديلة.