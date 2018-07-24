صيانة الحدائق وملاعب الأطفال في كورنيش أبوظبي بـ8.5 ملايين درهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي وبتكلفة ثمانية ملايين وخمسمائة ألف درهم مشروع صيانة وتأهيل الحدائق وملاعب الأطفال بمنطقة كورنيش أبوظبي، حيث يهدف المشروع إلى إيجاد بيئة توفر الراحة والرفاهية للجمهور من خلال صيانة وتطوير جميع مناطق الألعاب والمخصصة حسب الفئات العمرية المختلفة، الأمر الذي يساهم في تعزيز وتحسين المستوى الصحي والرياضي لهم، وهي من المتطلبات والأهداف التي تسعى بلدية مدينة أبوظبي نحو تحقيقها، حيث تحرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للجمهور وبما يتناسب مع متطلبات عاصمة حديثة وواعدة.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات لتوفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع.

وأوضحت البلدية أن الأعمال التصحيحية تشمل مراجعة الألعاب وصيانتها بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة لجميع الفئات العمرية المُستخدِمة للملعب، واستبدال الألعاب غير الصالحة بأخرى تخدم الغرض نفسه وبمواصفات عالمية عالية، بالإضافة إلى استبدال البلاط المطاطي بأرضيات مطاطية تُصب في الموقع ذاته، وبمعايير عالمية ومرتفعة الجودة، كما يشمل المشروع إصلاح أنظمة الإنارة واستبدال ألواح التظليل، وتنفيذ أعمال الزراعة التجميلية.

وقامت بتحديد مواقع هذه الألعاب كمرحلة أولى، واستكشاف حالة الأصول، وقد كان الاختيار لحدائق الكورنيش المفتوحة كونها إحدى أهم الواجهات السياحية في العاصمة أبوظبي، ويرتادها عدد كبير من السكان والسياح من أبوظبي وخارجها، كما تمثل منطقة الاحتفالات الرسمية السنوية والفعاليات الموسمية من معارض وغيرها، موضحة أن الكورنيش يمتد من ميناء زايد وحتى كاسر الأمواج، حيث سيتم تأهيل مناطق الألعاب في كل من: حديقة التراث، والحديقة الرسمية، وحديقة البحيرة، وحديقتي العائلة (أ- ب).

تصاميم

وقد تم إعداد تصاميم لأرضيات الملاعب وفقاً لمفاهيم وسمات تعليمية بما يتوافق ومتطلبات العصر، ولربط الأجيال الناشئة بحب المعرفة.

وأكدت البلدية أن المشروع يشتمل كذلك على أعمال تصحيحية تستهدف تطوير أطراف البحيرة الصناعية على كورنيش أبوظبي، وذلك من خلال إنشاء مماشٍ ومناطق للجلوس حول البحيرة، مع إيجاد مساحة إضافية مفتوحة حول البحيرة توفر فرصاً استثمارية بإنشاء الأكشاك الصغيرة والتي تخدم مرتادي الكورنيش، كما سيتم إعادة تأهيل جميع النوافير الواقعة على ممر المشاة بمنطقة الشاطئ .

وحسب مخطط سير الأعمال في المشروع يتوقع إنجازه في شهر نوفمبر من العام الجاري 2018.