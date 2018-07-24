ملتقى «موارد حكومة دبي» يناقش الارتقاء برأس المال البشري

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

ناقش ملتقى الموارد البشرية الثالث لعام 2018، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، العديد من الموضوعات التي تهدف للارتقاء برأس المال البشري في الدوائر الحكومية في دبي، والانطلاق به إلى آفاق واسعة من الإبداع والابتكار، مما يعزز من تطور دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وشارك في الملتقى عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين ومسؤولين من الموارد البشرية في الجهات الحكومية بدبي. وأكد الفلاسي، في كلمة افتتح بها الملتقى أن القيادة الرشيدة تولي العنصر البشري أهمية كبيرة، وتحرص على تهيئة كل السبل للمورد البشري ليؤدي واجباته الوظيفية في أجواء من السعادة والراحة.

وقال إن حكومة دبي تحرص على تطوير أداء العمل الحكومي وتعزيز مكانة حكومة دبي كحكومة سباقة ورائدة، وتسخر كافة مواردها وإمكاناتها لتقديم الدعم المباشر للاستثمار في الإنسان وتأهيل قيادات متمكنة وواعية لمواكبة التحول المتسارع في طبيعة العمل الحكومي، وتنمية كفاءات وقدرات الجهاز الحكومي لبناء القيادات القادرة على مواصلة مسيرة الريادة وابتكار الحلول لخلق مستقبل مشرق..

وأضاف مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدائرة قامت بتحديث قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، بحيث يضاهي أفضل النظم العالمية في استقطاب وإدارة الكفاءات والقدرات، ووضع الأطر التي تضمن الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، ويواكب التوجهات الحكومية المستقبلية الداعمة للثورة الصناعية الرابعة ومواكبة التطور الحاصل في إمارة دبي.

وتم خلال الملتقى الثالث للموارد البشرية استعراض أهم ميزات قانون الموارد البشرية رقم (8) لعام 2018 الذي يمتاز بالمرونة من حيث التطبيق من قبل الجهات الحكومية، إذ يمنحها الصلاحيات لإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة بطبيعة عملها.

كما تم خلال الملتقى تسليط الضوء على إدارة المواهب، في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والاستراتيجية الشاملة للتوظيف والتدريب التي تتبعها الإدارة، وطرق الاحتفاظ بالموهوبين لدى المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة من أجل التطوير والإبداع.

إسعاد

تم خلال الملتقى تسليط الضوء على بطاقة إسعاد التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي، ووقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي حولها.