بلدية مدينة الشارقة تحجز 4045 مركبة مهملة خلال 6 أشهر

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

أوضحت بلدية مدينة الشارقة، بأنه تم حجز 4045 مركبة خلال النصف الأول من 2018، كما تم تحرير 6420 مخالفة ووضع 10969 إنذاراً لمركبات مهملة، حسب سعيد بورحيمة رئيس قسم العمليات في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة، مشيراً إلى أن المركبات التي تحمل لوحات مرورية يتم وضع إنذار عليها لمدة بين 24 و 72 ساعة قبل حجزها وفترة الإنذار تعتمد على موقع المركبة المخالفة وطبيعة المنطقة، أما المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية والمركبات المعروضة للبيع في غير الأماكن المخصصة لها تسحب فوراً.

وأكد وجود مركبات مخالفة للقوانين المعمول بها في الإمارة بناءً على بند المخالفة وقت الضبط وهناك العديد من المخالفات الخاصة بالمركبات، منها ما يسبب تشويه المنظر العام بأي شكل من الأشكال، وهناك المركبات المتروكة بدون لوحات مرورية في الأماكن العامة وترك المعدات الثقيلة في الشوارع والساحات الترابية، ويتم سحب المركبات الثقيلة لحادث أو عطل في الطريق العام.