موقع جديد لبنك العملات الخيري في فندق «راديسون ساس» بدبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

دشنت بلدية دبي موقعاً جديداً لبنك العملات الخيري في بهو فندق راديسون ساس بلو بدبي، ليكون بذلك ثاني فندق من فئة 5 نجوم يدعم المبادرة من خلال توفير صناديق البنك لحث نزلاء الفندق على التبرع بفائض العملات المعدنية والورقية العالمية، والتي لا يمكن استخدامها داخل الدولة، إضافة إلى وضع ملصق كبير فيه يوضح فكرة المبادرة وعرض فيلم ترويجي عن بنك العملات الخيري ودوره في دعم العمل الخيري حول العالم.

وتم التدشين بحضور كل من مريم بن فهد مدير إدارة المعرفة والإبداع المشرف العام لبنك العملات، وكزافير حلبي نائب المدير العام للفندق، وأسماء يحيى مدير العلاقات الحكومية بالفندق وعدد من موظفي البلدية والفندق المذكور.

وقدمت مريم بن فهد شرحاً عن مبادرة بنك العملات الخيري والأهداف والنتائج المتحققة وعدد الجهات الداعمة للبنك وشكرت مسؤولي الفندق على دعمهم وتعاونهم للمبادرة التي تهدف إلى دعم العمل الخيري من خلال تجميع كافة العملات المعدنية والورقية العالمية وتحويلها إلى مبلغ مالي من خلال التعاون مع مؤسسة طيران الإمارات لاستخدامها في المشروعات الإنسانية الخيرية للمحتاجين، موضحة أن الفنادق تعد أحد أهم المصادر لدعم بنك العملات الخيري، حيث يتوفر لدى عملاء الفنادق في غالب الأحيان قبل مغادرتهم الفندق بعض العملات الزائدة يرغبون في التخلص منها، وجاءت فكرة المشاركة مع بنك العملات الخيري كحل مناسب لهذا الأمر.

ومن جانبه رحب كزافير حلبي نائب المدير العام للفندق بمشاركة الفندق في هذه المبادرة، وقال: «سعداء بالمشاركة في هذه المبادرة المجتمعية الخيرية من منطلق المسؤولية المجتمعية للفندق وعليه سيتم تشجيع وحث نزلاء وموظفي الفندق على التبرع بفائض العملات العالمية لديهم للمساهمة في دعم المحتاجين حول العالم من خلال نشر الفيلم التسويقي عن المبادرة وعمل ملصق خاص بالمبادرة يوضع داخل غرف الفندق لتعريف النزلاء بالمبادرة».