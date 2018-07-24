أكاديمية شرطة دبي تحتفل بخرّيجي دورة المبتعثين الصيفية

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، بحضور العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ومديرو الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، حفل تخريج دورة المبتعثين الصيفية البالغ عددهم 42 طالباً لعام 2018، في قاعة مكتوم بن راشد.

وأكد اللواء بن فهد، حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي، الرامية إلى إعداد جيل متميز من أبنائها الطلاب المبتعثين، بما يحقق صالح العملية التعليمية للطلاب وينهض بها، مشيداً بجهود العمل بالأكاديمية الهادفة لرفع مستوى الكادر البشري.

وفي الختام قام اللواء بن فهد، يرافقه العميد أحمد رفيع، والعميد الدكتور غيث السويدي، بتسليم الشهادات للخريجين.