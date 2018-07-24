مشاريع ومبادرات إنسانية لعلاج المرضى المعسرين

المصدر: Ⅶدبي - البيان-Ⅶدبي ـوائل نعيم

وقعت هيئة الصحة في دبي، صباح أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بهدف التعاون المشترك لإطلاق مشاريع ومبادرات خيرية وإنسانية، والتنسيق بين الطرفين لوضع آلية لاستلام التبرعات العينية من الهيئة، وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى المعسرين وفق الضوابط والإجراءات المطبقة في هذا المجال.

وتتضمن مذكرة التفاهم التي ستعزز مسيرة العمل المشترك بين الطرفين التنسيق المستمر لإقامة الأنشطة الثقافية والتوعوية، وتنظيم البرامج والمبادرات الخيرية والحملات الموسمية المتعلقة بالعمل الخيري الإنساني.

وقع مذكرة التفاهم، في مقر هيئة الصحة في دبي، معالي حميد محمد القطامي مدير عام الهيئة، والمستشار إبراهيم بوملحة، مستشار سمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.

شراكة

وأثنى معاليه على الشراكة الحقيقية والمثمرة بين الهيئة والمؤسسة من خلال مبادرة «نبضات» لعلاج تشوهات قلوب الأطفال، المقامة تحت رعاية مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تمكنت منذ انطلاقتها في أكتوبر 2007 حتى الآن من تنفيذ 22 حملة داخلية و9 حملات خارجية استفاد منها أكثر من 1000 طفل من مختلف الجنسيات من خلال عمليات القلب المفتوح وعمليات القسطرة العلاجية بينهم 350 طفلاً مواطناً و659 طفلاً غير مواطن، إضافة إلى تشخيص أكثر 5000 طفل داخل وخارج الدولة.

ورحب معاليه بتوسيع نطاق ومجالات الشراكة بين الجانبين، من خلال هذه المذكرة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المرضى لتلقي العلاج، وتوحيد وتفعيل الجهود المشتركة لتحقيق الغايات والأهداف الإنسانية التي يسعى إليها الطرفان.

مساعدة

ومن جانبه قال المستشار إبراهيم بوملحة: «إن المؤسسة وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دأبت على المشاركة والمساهمة الفاعلة في القضايا المهمة التي تعنى بصحة المجتمع وأفراده، ولذلك كان قرار المؤسسة بتوقيع المذكرة مع هيئة الصحة بدبي لمساعدة المرضى الذين لا يستطيعون تسديد رسوم العلاج، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الصحية المختلفة».

تكريم

تضمنت مراسم توقيع مذكرة التفاهم تكريم الفريق الطبي المشارك في الحملة المجانية لمبادرة «نبضات» التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في «مومباي»، الهند، حيث تمكنت من إجراء 134 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لأطفال تراوحت أعمارهم من شهر إلى 14 سنة في كل من مستشفى رهيجة ومولوند بمدينة بومباي الهندية.

4 عيادات جديدة في «دبي للسكري» قبل نهاية العام

تعتزم هيئة الصحة في دبي استحداث 4 عيادات جديدة في مركز دبي للسكري قبل نهاية العام الجاري والمتمثلة في استحداث عيادة للسمنة لتعزيز الجانب الوقائي، كما سيتم استحداث عيادات تخصصية لأمراض القلب والكلى والعيون لمتابعة مرضى السكري والحد من مضاعفاته السلبية عليهم، وسيطلق المركز مبادرة ذكية في متابعة ومراقبة الحالات المرضية في المنازل من خلال ابتكار تطبيق ذكي سيتم تطبيقه قريباً، بحيث يتم تحميله على الهاتف الذكي للمريض وربطه بعدد من أجهزة قياس المؤشرات الحيوية للجسم وإرسال النتائج إلى الأطباء في المركز عبر التطبيق الذكي، وسيتم تطبيق هذه الخدمة على 30 مريضاً من مرضى المركز من غير الملتزمين بالمتابعة الدورية بهدف الكشف المبكر عن مضاعفات مرض السكري على المرضى.

وأكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي الاهتمام الذي توليه الهيئة لدعم مركز دبي للسكري.