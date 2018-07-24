5.7 مليارات دولار سندات صينية في «ناسداك دبي»

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

أفادت بيانات بورصة «ناسداك دبي»، أن إجمالي قيمة السندات الصادرة عن بنوك وشركات صينية مدرجة في البورصة تبلغ حالياً 5.7 مليارات دولار، بما يعادل 8% من إجمالي قيمة الصكوك والسندات المدرجة في البورصة، التي تبلغ 70.12 مليار دولار.

وبحسب رصد أعده «البيان الاقتصادي»، بلغ عدد الإدراجات للمؤسسات الصينية في ناسداك دبي اثني عشر إدراجاً منذ العام 2014 بقيمة 6.1 مليارات دولار.

وتؤكد الإدراجات الصينية مكانة دبي الرائدة في صدارة مراكز إدراج الصكوك على المستوى العالمي من حيث القيمة، كما تبرز قوة العلاقة المالية والاقتصادية بين دبي والصين، التي تعد الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات.

وكان آخر الإصدارات الصينية في مارس الماضي إدراج إصدارين من سندات البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك على مستوى العالم من حيث الأصول، بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار.

وبلغت قيمة إصدارَي السندات 700 مليون دولار لكل إصدار، لتزيد بذلك القيمة الإجمالية لإدراجات البنك الصناعي والتجاري الصيني في «ناسداك دبي» إلى 3.56 مليارات دولار من سبعة إصدارات، وهي أعلى قيمة إدراجات سندات في البورصة من جانب أي جهة إصدار سندات خارجية، مشيرة إلى أن فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي أصدر جميع السندات.

وقد عقدت «ناسداك دبي» اجتماعات الشهر الماضي في بيكين وشنغهاي مع أبرز الشركات الصينية المهتمة بإدراج سنداتها في البورصة. وتوفر «ناسداك دبي»، البورصة العالمية في المنطقة، للبنك الصناعي والتجاري الصيني، وغيره من جهات الإصدار، بنية إدراج أساسية عالمية المستوى، فضلاً عن روابط وثيقة مع المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وسجلت «ناسداك دبي» أداءً جيداً العام الماضي، ونجح في جذب 12 إدراجاً جديداً منذ بداية العام الجاري، منها 10 صكوك بقيمة إجمالي 10.1مليارات دولار، منها إدراجان من الصين.

وفي 30 أكتوبر الماضي، أعلنت ناسداك دبي أن شركة ينتشوان تونغليان كابيتال انفستمنت أوبريشن الصينية «تونغليان»، أدرجت لديها سندات بقيمة 300 مليون دولار تستخدم في أغراض عامة للشركة.

وتعد «تونغليان» التحضيرات لزيادة أنشطتها في قطاعات عدة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية البلدية والنقل والمنازل الاقتصادية، وإمدادات المياه والأصول الثقافية في ينتشوان.

وتعد «ينتشوان تونغليان كابيتال»، جهة الإصدار الصينية الأولى من خارج القطاع المصرفي التي تدرج سندات في ناسداك دبي.

و«ناسداك دبي» هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، وتستقبل جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم.