«الاتحاد للطيران» تؤسس شراكة مع مقاطعة جيانغسو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران عن تأسيس شراكة استراتيجية وآلية للترويج المشترك مع شركة التعاون والاستثمار وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة «جوسيك»، حيث وقّع توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران»، ولوو هوا، رئيس مجلس إدارة «جوسيك»، على مذكرة تفاهم بين الجهتين، وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الرسمية لدولة الإمارات.

وفي إطار الاتفاقية، تعتزم الجهتان التعاون في طائفة واسعة من المجالات بهدف المساهمة في تطوير المجمع النموذجي الصيني الإماراتي للتعاون الصناعي الإنتاجي (المجمع الصناعي الصيني الإماراتي) في ميناء خليفة في أبوظبي، بما في ذلك التعاون في الخدمات اللوجستية الجوية، والمشتريات، والترويج المشترك في المرافق التابعة لكل جهة من الجهتين والقنوات الرقمية.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: تعدُّ الصين واحدةً من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لمجموعة الاتحاد للطيران. ويحدونا الفخر بأن نبرم هذه الشراكة الاستراتيجية مع جوسيك من أجل المساهمة في تطوير المجمع النموذجي الصيني الإماراتي للتعاون الصناعي الإنتاجي، وتوفير المزيد من الدعم للشركات الصينية العاملة في المجمع الصناعي.

وأضاف: تؤكد هذه الشراكة على الالتزام الراسخ للاتحاد للطيران بالعمل كجسر للتبادل الاقتصادي والثقافي بين الإمارات والصين.