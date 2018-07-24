«الإمارات للاستمطار» يبحث التعاون مع معهد ليبيديف الفيزيائي في موسكو

المصدر: دبي - البيان

زار وفد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار برئاسة الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد؛ معهد ليبيديف الفيزيائي، إحدى أعرق المؤسسات العلمية والبحثية في العالم، والذي يتخذ من العاصمة الروسية موسكو؛ مقراً رئيسياً له، لاستكشاف مسارات جديدة للتعاون.

وخلال اللقاء الذي جمعهم بالدكتور فلاديمير رايابوف، نائب مدير معهد ليبيديف الفيزيائي، وكوكبة من إداريي وعلماء المعهد، أكد الدكتور عبدالله المندوس على أن أي تعاون مستقبلي مشترك بين الجانبين الإماراتي والروسي في مجالي أبحاث الغلاف الجوي وعلوم الاستمطار من شأنه الارتقاء بمستويات هذه العلوم، خاصة في ظل ما تحظى به أبحاث العلماء الحاصلين على منحة البرنامج من اهتمام واحترام كبيرين لدى مختلف المؤسسات العلمية عالمياً.

وقال: تعتبر الأكاديمية الروسية للعلوم التي تضم معهد ليبيديف الفيزيائي؛ واحدة من أعرق المؤسسات العلمية عالمياً نظراً لما يرتبط بها من مؤسسات بحثية متخصصة ومتنوعة في كافة المجالات. ونتطلع في المركز الوطني للأرصاد لتوطيد علاقات التعاون العلمي والتقني المشترك مع الجانب الروسي خاصة في مجالي أبحاث الغلاف الجوي وعلوم الاستمطار.