إقامة 6 أشهر بلا كفيل لتمكين المخالفين من تعديل أوضاعهم

المصدر: Ⅶأبوظبي - موفق محمد

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أمس، عن مهلة جديدة لمدة 3 أشهر لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة والمغادرة طواعية من الدولة، تبدأ مطلع أغسطس المقبل وحتى نهاية أكتوبر المقبل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المهلة الممنوحة تشمل جميع الفئات المخالفة للإقامة قبل الأول من أغسطس فقط، وهي عمال الشركات والأسر والخدم من دون الأشخاص مرتكبي الجرائم، فيما سيتم تطبيق العقوبات المقررة قانوناً على مخالفي الإقامة بعد الأول من أغسطس.

وتمنح المبادرة مخالفي الإقامة 6 مميزات هي: الإعفاء من جميع الغرامات، والمغادرة من دون ختم حرمان، وإمكانية العودة بعد المغادرة، وتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسم رمزي يبلغ 500 درهم، إلى جانب ميزة مهمة وهي إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة 6 أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي. وسيتم استقبال الراغبين في تعديل أوضاعهم في 9 مراكز منتشرة على مستوى الدولة.