«زايد العليا» ومؤسسة الجليلة تتعاونان لتدريب أولياء أمور أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة مذكرة تفاهم مع مؤسسة الجليلة بهدف التعاون والشراكة في مجال توسعة نطاق برنامج «تآلف» لتدريب أولياء أمور أصحاب الهمم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم.

وقع المذكرة عن مؤسسة زايد عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام، وعن مؤسسة الجليلة الدكتورة رجاء عيسى القرق رئيس مجلس الإدارة، وحضر التوقيع من جانب مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية عبدالله إسماعيل الكمالي مدير قطاع أصحاب الهمم، وهيا عبدالله بني حماد مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، وآمنة الشحي رئيس قسم التخطيط، وميثة المنصوري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، ونوال الشامسي أخصائي شراكات، ومن جانب مؤسسة الجليلة هاجر آل علي مدير إدارة الاستراتيجية والبرامج، وسليمان باهارون مدير إدارة الشراكات والاستدامة، ومريم المدني، تنفيذي أول، ومنال الزعابي، تنفيذي أول بالمؤسسة.

وجاء الاتفاق بين الطرفين بموجب المذكرة على التعاون لتنفيذ المشاريع المشتركة وتطوير وتحسين عمليات وخدمات أصحاب الهمم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، بتوسيع نطاق برنامج مؤسسة الجليلة «تآلف» لأولياء الأمور في إمارة أبوظبي من خلال مؤسسة زايد العليا وتحت إشراف كامل من مؤسسة الجليلة، ووضع خطة عمل لتنفيذ وإطلاق أول دفعة للبرنامج في إمارة أبوظبي في شهر سبتمبر من العام الحالي، تشمل تطوير محتوى التدريب واستبيان لأولياء الأمور والتسجيل وغيره من أساسيات تنفيذ المشروع.

ويقوم كادر مؤسسة زايد العليا بتزويد فريق عمل مؤسسة الجليلة بالسير الذاتية للمرشحين من موظفي مؤسسة زايد العليا ليتم تقييمهم واعتمادهم كمدربين لبرنامج تآلف لأولياء الأمور، على أن يتم مراجعة محتوى البرنامج من قبل فريق عمل مؤسسة زايد والعمل مع فريق عمل «الجليلة» لإجراء التعديلات المطلوبة بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات مؤسسة زايد العليا.

واتفق الطرفان على أن يتم العمل بمذكرة التفاهم لمدة «4 سنوات» على أن تظل سارية المفعول من تاريخ التوقيع عليها وهي قابلة للتجديد والتطوير لفتراتٍ زمنية أخرى، كما يتعاونان ويتشاركان في الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة التي من شأنها تعزيز المفاهيم الإنسانية والوطنية والقيم الاجتماعية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.