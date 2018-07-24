مواصلات الإمارات تدرّب 200 سائق حكومي في الشارقة وعجمان

المصدر: Ⅶالشارقة- البيان

نفّذت مواصلات الإمارات ممثلة بمركز المواصلات الحكومية في الشارقة -أحد مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات- 29 زيارة ميدانية لمتعامليه في المؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية بإمارتي الشارقة وعجمان، إضافة إلى تدريب نحو 200 سائق خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن جهود المركز الرامية لتقديم الخدمات بما يلبي تطلعات المتعاملين ويحقق سعادتهم.

وأفاد حميد علي الخضر مدير المواصلات الحكومية بفرعي الشارقة وعجمان، بأن مركز المواصلات الحكومية يحرص على عقد وتنظيم زيارات ميدانية للمتعاملين الحكوميين، في خطوة لتقييم الخدمات التي تقدمها مواصلات الإمارات، والوقوف على متطلبات العميل المستقبلية، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين مواصلات الإمارات ومتعامليها.