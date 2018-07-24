«بن غاطي»: شراكة الإمارات والصين تعزز الاستثمار

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «بن غاطي للتطوير»، أهمية الزيارة التاريخية والناجحة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دولة الإمارات، والتي مكّنت الدولتين الصديقتين من إقامة شراكات جديدة بين المؤسسات الإماراتية والصينية في القطاع العقاري.

وقال بن غاطي تعليقاً على هذه الزيارة، إن هذه الشراكات الجديدة سوف تسهم في تشجيع المستثمرين العقاريين الصينيين على الاستثمار في دولة الإمارات وخاصةً في إمارة دبي، مما سيزيد مستوى الطلب في الإمارة.

وأضاف: «يجسد تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الصين حرص قيادة الإمارات على تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري».