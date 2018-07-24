شرطة الفجيرة تكرّم منتسبيها المتميزين

المصدر: الفجيرة - البيان

احتفلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتكريم عدد من موظفيها المتميزين بقاعة الاتحاد بالقيادة، وكرّم العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين والعنصر النسائي والمتعاونين مع رجال الأمن من الجمهور الخارجي، بحضور العميد حميد محمد اليماحي، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، و مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام.

وأشاد العميد الطنيجي بجهود العاملين المتميزة، وإخلاصهم في أداء مهامهم، وإسهامهم في تطوير العمل والارتقاء به، وأكّد أن تكريم الموظفين المتميزين يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الشرطية واستراتيجية وزارة الداخلية، التي تولي اهتماماً بالغاً بالعنصر البشري، كونه المحور الأساسي في عمليات التنمية المستدامة.